Стали известны условия контракта, предложенные "Баварией" Давиду Алабе

Теги бавария мюнхендавид алаба

Стали известны условия контракта, предложенные "Баварией" Давиду Алабе

"Бавария" продолжает вести переговоры с защитником Давидом Алабой о продлении действующего контракта.

По информации журналиста Николо Скиры, мюнхенский клуб предлагает футболисту соглашение до 2024 года.

Действующий договор между сторонами истекает следующим летом.

27-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года, сыграл 380 матчей, забил 30 голов и сделал 48 ассистов.

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