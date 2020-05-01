Стали известны условия контракта, предложенные "Челси" Тэмми Абрахаму

Лондонский "Челси" сделал конкретное предложение нападающему Тэмми Абрахаму о продлении действующего контракта.

Сообщается, что "синие" готовы заключить с английским форвардом соглашение до 2025 года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон.

Текущий договор между сторонами истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний Абрахам сыграл за "Челси" 34 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Челси" попросил своих игроков, находящихся за границей, вернуться в клуб. | http://soccernews.ru