Стали известны условия контракта, предложенные Каррере иранским "Персеполисом"

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера ведёт переговоры о сотрудничестве с иранским клубом "Персеполис", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянскому специалисту предложили двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.

Пока неизвестно, устраивают ли эти условия экс-тренера "красно-белых".

Напомним, что Каррера остаётся без работы с октября 2018 года, когда его уволили из "Спартака". С "народной командой" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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