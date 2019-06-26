Стали известны условия контракта, предложенные Каррере иранским "Персеполисом"
Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера ведёт переговоры о сотрудничестве с иранским клубом "Персеполис", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, итальянскому специалисту предложили двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.
Пока неизвестно, устраивают ли эти условия экс-тренера "красно-белых".
Напомним, что Каррера остаётся без работы с октября 2018 года, когда его уволили из "Спартака". С "народной командой" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Не пропустите: Каррера может возглавить команду из итальянской Серии C. | http://soccernews.ru
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