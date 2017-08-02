Стали известны условия личного контракта Неймара с ПСЖ

Теги барселонанеймарпсж

Стали известны условия личного контракта Неймара с ПСЖСегодня стали известны условия личного контракта форварда каталонской "Барселоны" Неймара с французским ПСЖ, игроком которого он должен стать в ближайшее время.

Как информирует Sky Sports, 5-летний нападающий "сине-гранатовых" подпишет с парижанами контракт сроком на пять лет. Оклад бразильца в новом клубе составит 575 тысяч евро в неделю или 30 миллионов евро за один сезон.

Напомним, Неймар пройдет медобследование для ПСЖ в четверг в Португалии. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов