Стали известны условия личного контракта Неймара с ПСЖ

Сегодня стали известны условия личного контракта форварда каталонской "Барселоны" Неймара с французским ПСЖ, игроком которого он должен стать в ближайшее время.

Как информирует Sky Sports, 5-летний нападающий "сине-гранатовых" подпишет с парижанами контракт сроком на пять лет. Оклад бразильца в новом клубе составит 575 тысяч евро в неделю или 30 миллионов евро за один сезон.

Напомним, Неймар пройдет медобследование для ПСЖ в четверг в Португалии. | soccernews.ru