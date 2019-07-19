Стали известны условия нового контракта Гильерме с "Локомотивом"

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Стали известны условия нового контракта Гильерме с "Локомотивом"

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме согласился на понижение зарплаты, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, зарплата голкипера по новому контракту уменьшилась на 600 тысяч евро. Оклад Гильерме теперь составит 2,3 миллиона евро в год. Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года.

33-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, провел за за клуб 289 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 276 голов. В 110 матчах он сохранил ворота в неприкосновенности. Ранее играл за "Атлетико Паранаэнсе". За сборную России сыграл 8 матчей и пропустил 5 голов. Чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет три миллиона евро.

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