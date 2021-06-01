Стали известны условия нового контракта Мхитаряна с "Ромой"
Фото твиттер Генриха Мхитаряна
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян в скором времени заключит новое соглашение с клубом, пишет журналист Николо Скира.
По его информации, стороны договорились о продлении контракта до 2023 года. По условиям договора, зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро + бонусы.
Напомним, что действующее соглашение между 32-летним армянином и "волками" истекает 30 июня.
В минувшем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 46 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.
Не пропустите: Мхитарян отклонил предложение "Зенита". | http://soccernews.ru
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