Стали известны условия перехода Гуса Тиля во "Фрайбург"

Немецкий "Фрайбург" арендует голландского полузащитника московского "Спартака" Гуса Тиля по схеме "1+1", сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Таким образом, оба клуба могут прекратить арендное соглашение летом 2021 года. "Фрайбург" заплатит за год аренду игрока немного меньше одного миллиона евро. При этом немецкий клуб будет полностью платить хавбеку зарплату, которая составляет около двух миллионов евро в год.

22-летний Тиль - самый дорогой трансфер в истории "Спартака". Летом 2019 года клуб купил его у "АЗ Алкмаара" за 16 миллионов евро. В активе полузащитника 24 матча, 2 гола и 3 ассиста. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.

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