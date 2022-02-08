Стали известны условия перехода Нуралы Алипа в "Зенит"

Фото твиттер "Зенита"

Центральный защитник "Кайрата" Нуралы Алип будет выступать за питерский "Зенит".

"Сине-бело-голубые" остались довольны тем, как 22-летний футболист проявил себя на просмотре, и решили арендовать его с правом выкупа.

"Делами Алипа занимается лично президент "Кайрата". По моей информации, "Зенит" договорился об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если не ошибаюсь, речь идет о сумме в 4 миллиона евро.

Возможности Алипа хорошо известны в "Зените" благодаря Анатолию Тимощуку и Андрею Аршавину, которые поиграли в Казахстане. Если говорить о странах СНГ, то лучшего варианта усилить центр обороны за относительно небольшие деньги не найти. Один из лучших игроков сборной Казахстана, обладающий опытом выступлений в еврокубках", - цитирует агента Сослана Касабиева "Р-Спорт".

В текущем сезоне Алип сыграл за "Кайрат" 13 матчей и забил 1 гол. Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.

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