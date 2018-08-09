Стали известны условия, предложенные ПАОКом Вернблуму

Греческий ПАОК готов платить шведскому полузащитнику Понтусу Вернблуму 1,8 миллиона евро в год после выплаты налогов, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, сегодня футболист должен дать ответ руководству греческого клуба относительно своего трансфера.

Также 32-летним хавбеком интересуются "Галатасарай" и его бывший клуб ЦСКА, но их предложения значительно хуже.

Напомним, что ПАОК является соперником "Спартака" в квалификации Лиги Чемпионов.

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