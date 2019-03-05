Стали известны условия, при которых Месси сыграет в составе сборной Аргентины против Марокко

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, скорее всего, вернется в сборную Аргентины. Футболист должен участвовать в товарищеском матче против Марокко. Об этом сообщает Le360.ma.

По данным издания, Федерация футбола Аргентины заявила, что Месси будет играть при условии, что с игроком нельзя будет фотографироваться, обмениваться футболками и применять грубую игру. Отель, в котором будет жить аргентинец, также не называется.

Напомним, Месси не выступает в составе сборной Аргентины с лета 2018 года. Матч Марокко - Аргентина пройдет 26 марта в Рабате.

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