Стали известны условия, при которых Месси сыграет в составе сборной Аргентины против Марокко

Теги лионель мессиаргентинамарокко

Стали известны условия, при которых Месси сыграет в составе сборной Аргентины против Марокко

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, скорее всего, вернется в сборную Аргентины. Футболист должен участвовать в товарищеском матче против Марокко. Об этом сообщает Le360.ma.

По данным издания, Федерация футбола Аргентины заявила, что Месси будет играть при условии, что с игроком нельзя будет фотографироваться, обмениваться футболками и применять грубую игру. Отель, в котором будет жить аргентинец, также не называется. 

Напомним, Месси не выступает в составе сборной Аргентины с лета 2018 года. Матч Марокко - Аргентина пройдет 26 марта в Рабате. 

Не пропустите: Не футболом единым: Месси показал навыки в еще одном виде спорта | http://soccernews.ru

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