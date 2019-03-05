Стали известны условия, при которых Месси сыграет в составе сборной Аргентины против Марокко
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, скорее всего, вернется в сборную Аргентины. Футболист должен участвовать в товарищеском матче против Марокко. Об этом сообщает Le360.ma.
По данным издания, Федерация футбола Аргентины заявила, что Месси будет играть при условии, что с игроком нельзя будет фотографироваться, обмениваться футболками и применять грубую игру. Отель, в котором будет жить аргентинец, также не называется.
Напомним, Месси не выступает в составе сборной Аргентины с лета 2018 года. Матч Марокко - Аргентина пройдет 26 марта в Рабате.
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|26
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|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
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|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
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|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22