Стали известны условия, при которых "Милан" подпишет Влашича

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

"Милан" все еще намерен подписать хавбек сборной Хорватии и ЦСКА Николу Влашича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "россонери" запросто подписали бы атакующего полузащитника, но согласятся на трансфер только в том случае, если ЦСКА отпустит Влашича в аренду с правом выкупа.

В текущем сезоне футболист сыграл в трех матчах российской премьер-лиги, в которых сделал 1 голевую передачу.

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