Стали известны условия возможной аренды "Нантом" хавбека "Спартака" Ханни

Французский "Нант" намерены арендовать алжирского полузащитника "Спартака" Софиана Ханни бесплатно, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, "канарейки" хотят, чтобы "Спартак" при этом продолжал выплачивать ему зарплату в полном объеме. При этом французы не собираются включать в договор пункт о праве выкупа игрока.

28-летний Ханни является воспитанником "Нанта". В минувшем сезоне он провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

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