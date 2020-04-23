Стали известны возможные даты возобновления РПЛ

Журналист Сергей Егоров сообщил о возможных датах возобновления РПЛ.

"Сезон РПЛ могут возобновить 15 или 21 июня. Если это произойдет в одну из этих дат, то до дедлайна УЕФА (3 августа) чемпионат успеют доиграть. Теперь главное дождаться снятия ограничений по карантину.

Нужно доигрывать чемпионат или проводить мини-турнир. А чтобы не было конфликтов из-за вылета в ФНЛ, нужно чтобы все клубы остались в РПЛ, так как никто из ФНЛ может не захотеть повышения в премьер-лигу или проходить лицензирование", - заявил Егоров.

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