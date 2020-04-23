Стали известны возможные даты возобновления РПЛ
Журналист Сергей Егоров сообщил о возможных датах возобновления РПЛ.
"Сезон РПЛ могут возобновить 15 или 21 июня. Если это произойдет в одну из этих дат, то до дедлайна УЕФА (3 августа) чемпионат успеют доиграть. Теперь главное дождаться снятия ограничений по карантину.
Нужно доигрывать чемпионат или проводить мини-турнир. А чтобы не было конфликтов из-за вылета в ФНЛ, нужно чтобы все клубы остались в РПЛ, так как никто из ФНЛ может не захотеть повышения в премьер-лигу или проходить лицензирование", - заявил Егоров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20