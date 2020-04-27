Стали известны возможные даты возобновления сезона РПЛ

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Стали известны возможные даты возобновления сезона РПЛ

Руководство РПЛ и РФС сегодня, 27 апреля, обсудили с клубами возможные даты возобновления сезона.

Есть два варианта календаря: возобновить розыгрыш 21 июня и закончить 2 августа. То есть первые два тура пройдут в недельном цикле, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов. А после пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний - снова в недельном цикле.

Второй вариант предусматривает возобновление 28 июня.

Напомним, все спортивные мероприятия отменены из-за пандемии коронавиурса. В России Covid-19 заражены более 88  тысяч человек.

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