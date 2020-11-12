Стали известны возможные даты выборов президента "Барселоны"

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Стали известны возможные даты выборов президента "Барселоны"

Новый президент "Барселоны", вероятнее всего, будет избираться в январе 2021 года.

Напомним, что 27 октября пост покинул Жозеп Бартомеу. Временно руководит каталонским клубом Карлес Тускетс.

По информации La Vanguardia, голосование должно состояться 16-17, 23-24 или 30-31 января. Дату выборов могут утвердить 20 декабря.

"Барса" занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры, имея при этом два матча в запасе.

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