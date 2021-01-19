Стали известны возможные соперники "Баварии" по полуфиналу Клубного Чемпионата Мира
Сегодня в Цюрихе прошла жеребьевка Клубного Чемпионата Мира, который пройдет в феврале в Катаре.
Мюнхенская "Бавария" узнала своих вероятных соперников.
Напомним, победители Лиги Чемпионов и Кубка Либертадорес начинают турнир со стадии полуфинала. И если победитель ЛЧ уже известен, им стала команда Флика, то латиноамериканский аналог разыграют между собой "Палмейрас" и "Сантос". Финал состоится 30 января.
Четвертьфиналы КЧМ:
"Тигрес" (Мексика) — "Ульсан" (Южная Корея)
"Аль-Духаиль" (Катар) — "Аль-Ахли" (Египет)
"Бавария" встретится с победителем пары "Аль-Духаиль" — "Аль-Ахли". А один из бразильских клубов будет бороться за выход в финал с победителем пары "Тигрес" — "Ульсан".
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