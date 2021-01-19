Стали известны возможные соперники "Баварии" по полуфиналу Клубного Чемпионата Мира

Сегодня в Цюрихе прошла жеребьевка Клубного Чемпионата Мира, который пройдет в феврале в Катаре.

Мюнхенская "Бавария" узнала своих вероятных соперников.



Напомним, победители Лиги Чемпионов и Кубка Либертадорес начинают турнир со стадии полуфинала. И если победитель ЛЧ уже известен, им стала команда Флика, то латиноамериканский аналог разыграют между собой "Палмейрас" и "Сантос". Финал состоится 30 января.



Четвертьфиналы КЧМ:

"Тигрес" (Мексика) — "Ульсан" (Южная Корея)

"Аль-Духаиль" (Катар) — "Аль-Ахли" (Египет)