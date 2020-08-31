Стали известны возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги Европы

Сегодня, 31 августа, состоится жеребьёвка второго отборочного раунда Лиги Европы.

На этой стадии квалификации своё участие в еврокубковом турнире начинает московское "Динамо".

Российская команда попала во вторую группу основного пути ЛЕ. Возможные соперники "бело-голубых" - "Нефтчи" (Азербайджан), "Локомотив" (Грузия) или победитель пары "Маккаби" (Хайфа, Израиль) / "Железничар" (Босния и Герцеговина). Их матч был перенесён из-за вспышки коронавируса у балканцев.

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