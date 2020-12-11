Стали известны возможные соперники "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы

УЕФА представил две корзины для жеребьёвки плей-офф Лиги Европы - сеяных и несеяных команд.

Единственный участник 1/16 финала турнира из России - "Краснодар" - попал в категорию несеяных.

Сеяные: "Арсенал", "Аякс", "Байер", "Брюгге", "Вильярреал", "Динамо" (Загреб), "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Наполи", ПСВ, "Рейнджерс", "Рома", "Тоттенхэм", "Хоффенхайм", "Шахтёр".

Несеяные: "Антверпен", "Бенфика", "Брага", "Вольфсберг", "Гранада", "Динамо" (Киев), "Зальцбург", "Краснодар", "Лилль", "Маккаби" (Тель-Авив), "Молде", "Олимпиакос", "Реал Сосьедад", "Славия", "Црвена Звезда", "Янг Бойз".

Стоит отметить, что "Краснодар" не сможет сыграть с "Шахтёром", поскольку УЕФА разводит команды из России и Украины.

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