Стали известны возможные соперники "Спартака" в квалификации Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Определились команды, которые могут попасться московскому "Спартаку" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Московский клуб ожидает двухматчевое противостояние с одной из следующих команд: "Бенфика" (Португалия), "Монако" (Франция), "Селтик" (Шотландия), "Рапид" (Австрия), "Галатасарай" (Турция) и "Мидтьюлланн" (Дания).

Отметим, что соперник "Спартака" определится в ходе жеребьёвки 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответная встреча пройдёт 10 августа.

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