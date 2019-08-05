Стали известны возможные соперники "Спартака" в плей-офф квалификации Лиги Европы

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Стали известны возможные соперники "Спартака" в плей-офф квалификации Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне стали известны возможные соперники "Спартака" в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Московский клуб, скорее всего, сыграет с победителем пары "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия).

Первые встречи состоятся 22 августа, ответные - 29-го. 

Напомним, для прохода в следующую стадию отбора Лиги Европы "Спартаку" нужно обыграть "Тун" (Швейцария) в двухматчевом противостоянии 2-го квалификационного раунда.

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Комментарии

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andi
андрей

Еще надо обыграть ТУН.

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