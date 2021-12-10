Стали известны возможные соперники "Зенита" в Лиге Европы

Стали известны возможные соперники "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что питерский клуб сыграет с одним из клубов, который занял второе место в группе Лиги Европы.

В список потенциальных соперников попали - "Рейнджерс", "Реал Сосьедад", "Наполи", "Олимпиакос", "Лацио", "Брага", "Бетис" и "Динамо Загреб".

В случае прохода в 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" может попасть на "Лион", "Монако", "Айнтрахт", "Галатасарай", "Црвена Звезда", "Байер" или "Вест Хэм".

Жеребьевка пройдет в понедельник, 13 декабря, в 15:00 (мск). Первый матч 1/16 финала запланирован на 17 февраля, ответный - на 24 февраля.

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