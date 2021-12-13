Стали известны все пары 1/16 Лиги Конференций

Фото: инстаграм Лиги Конференций/Автор неизвестен

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Конференций. Первые матчи состоятся 17 февраля, ответные – 24 февраля.

"Марсель" – "Карабах"

ПСВ – "Маккаби" Тель-Авив

"Фенербахче" – "Славия"

"Митьюлланд" – ПАОК

"Лестер" – "Раннерс"

"Селтик" – "Будё-Глимт"

"Спарта" – "Партизан"

"Рапид" – "Тоттенхэм"/"Витесс"

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