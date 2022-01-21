Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии

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Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии.

"Ювентус" - "Сассуоло"

"Аталанта" - "Фиорентина"

"Милан" - "Лацио"

"Интер" - "Рома"

Матчи стадии будут проходить 9 февраля.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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