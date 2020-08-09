Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов

Завершилась стадия 1/8 финала Лиги Чемпионов и стали известны все пары четвертьфинала.

Напомним, что начиная с этой стадии путевка в следующий раунд будет разыгрываться в одной игре, а все матчи будут проходить в Лиссабоне.

12 августа

"Аталанта" - ПСЖ

13 августа

"РБ Лейпциг" - "Атлетико"

14 августа

"Барселона" - "Бавария"

15 августа

"Манчестер Сити" - "Лион"

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