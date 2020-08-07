Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20

Подошли к концу матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20, по итогам которых стали известные все четвертьфинальные пары.

1/4 финала:

10 августа

"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген", Кельн

"Интер" - "Байер", Дюссельдорф

11 августа

"Шахтер" - "Базель", Гельзенкирхен

"Вулверхэмптон" - "Севилья", Дуйсбург

1/2 финала

16 августа

"Вулверхэмптон" / "Севилья" - "Манчестер Юнайтед»"/ "Копенгаген", Кельн

17 августа

"Интер" / "Байер" - "Шахтер" / "Базель", Дюссельдорф

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в формате финального турнира по принципу плей-офф в четырех городах Германии: Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. На всех стадиях будут играться одноматчевые противостояния.

Не пропустите: "Базель" и "Вулверхэмптон" обыграли соперников в 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий тур | http://soccernews.ru