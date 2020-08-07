Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20

Теги манчестер юнайтединтер миланбайер леверкузенбазель

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20

Подошли к концу матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20, по итогам которых стали известные все четвертьфинальные пары.

1/4 финала:

10 августа

"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген", Кельн
"Интер" - "Байер", Дюссельдорф

11 августа

"Шахтер" - "Базель", Гельзенкирхен
"Вулверхэмптон" - "Севилья", Дуйсбург

1/2 финала

16 августа

"Вулверхэмптон" / "Севилья" - "Манчестер Юнайтед»"/ "Копенгаген", Кельн

17 августа

"Интер" / "Байер" -  "Шахтер" / "Базель", Дюссельдорф

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в формате финального турнира по принципу плей-офф в четырех городах Германии: Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. На всех стадиях будут играться одноматчевые противостояния.

Не пропустите: "Базель" и "Вулверхэмптон" обыграли соперников в 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий тур | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Базель" и "Вулверхэмптон" обыграли соперников в 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий тур

"Базель" и "Вулверхэмптон" обыграли соперников в 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий тур

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов