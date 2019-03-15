Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы.

Результаты:

"Наполи" - "Арсенал"

"Вильярреал" - "Валенсия"

"Бенфика" - "Айнтрахт"

"Славия" - "Челси"

Сразу после жеребьёвки 1/4 финала будут определены полуфинальные пары и номинальный хозяин финала в Баку.

Напомним, что первые матчи 1/4 финала состоятся 11 апреля, ответные - 18 апреля. Первые полуфинальные встречи запланированы на 2 мая, ответные - на 9 мая. Финал пройдёт 29 мая.

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