Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2018

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Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2018

Определились все пары 1/8 финала Чемпионата Мира.

Франция - Аргентина (30 июня, 17:00 мск, Казань);

Уругвай - Португалия (30 июня, 21:00, Сочи);

Испания - Россия (1 июля, 17:00, Москва);

Хорватия - Дания (1 июля, 21:00, Нижний Новгород);

Бразилия - Мексика (2 июля, 17:00, Самара);

Бельгия - Япония (2 июля, 21:00, Ростов-на-Дону);

Швеция - Швейцария (3 июля, 17:00, Санкт-Петербург);

Колумбия - Англия (3 июля, 21:00, Москва).

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