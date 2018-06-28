Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились все пары 1/8 финала Чемпионата Мира.
Франция - Аргентина (30 июня, 17:00 мск, Казань);
Уругвай - Португалия (30 июня, 21:00, Сочи);
Испания - Россия (1 июля, 17:00, Москва);
Хорватия - Дания (1 июля, 21:00, Нижний Новгород);
Бразилия - Мексика (2 июля, 17:00, Самара);
Бельгия - Япония (2 июля, 21:00, Ростов-на-Дону);
Швеция - Швейцария (3 июля, 17:00, Санкт-Петербург);
Колумбия - Англия (3 июля, 21:00, Москва).
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