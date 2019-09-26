Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России

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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России

Определились все пары 1/8 финала Кубка России.

"Спартак" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону)

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск)

ЦСКА (Москва) - "Уфа"

"Балтика" (Калининград) - "Торпедо" (Москва)

"Оренбург" - "Химки"

"Нижний Новгород" - "Шинник" (Ярославль)

"Арсенал" (Тула) - "Урал" (Екатеринбург)

"Ахмат" (Грозный) - "Луч" (Владивосток)

Матчи 1/8 финала состояться 30 и 31 октября. Хозяева полей определятся по итогам жеребьевки.

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2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
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