Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России
Определились все пары 1/8 финала Кубка России.
"Спартак" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону)
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск)
ЦСКА (Москва) - "Уфа"
"Балтика" (Калининград) - "Торпедо" (Москва)
"Оренбург" - "Химки"
"Нижний Новгород" - "Шинник" (Ярославль)
"Арсенал" (Тула) - "Урал" (Екатеринбург)
"Ахмат" (Грозный) - "Луч" (Владивосток)
Матчи 1/8 финала состояться 30 и 31 октября. Хозяева полей определятся по итогам жеребьевки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4