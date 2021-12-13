Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

1 Теги лига чемпионов уефа

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионовФото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первые матчи 1/8 пройдут 15-16 и 22-23 февраля. Вторые – 8-9 и 15-16 марта.

"Бенфика" - "Реал Мадрид"
"Вильярреал" - "Манчестер Сити"
"Атлетико" - "Бавария"
"Зальцбург" - "Ливерпуль"
"Интер" - "Аякс"
"Спортинг" - "Ювентус"
"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ
"Лилль" - "Челси"

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Прекрасно... Теперь гелевый очно поздравит Месси с 7-м ЗМ... И майку подарит с таким же номером... А-ха-ха-ха...

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УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала ЛЧ

УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала ЛЧ

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