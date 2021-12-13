Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первые матчи 1/8 пройдут 15-16 и 22-23 февраля. Вторые – 8-9 и 15-16 марта.

"Бенфика" - "Реал Мадрид"

"Вильярреал" - "Манчестер Сити"

"Атлетико" - "Бавария"

"Зальцбург" - "Ливерпуль"

"Интер" - "Аякс"

"Спортинг" - "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ

"Лилль" - "Челси"

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