Результаты новой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: твиттер Лиги чемпионов/Автор неизвестен

Сегодня в Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи 1/8 финала состоятся 15-16 и 22-23 февраля. Вторые – 8-9 и 15-16 марта.

"РБ Зальцбург" – "Бавария"

"Спортинг" – "Манчестер Сити"

"Бенфика" – "Аякс"

"Челси" – "Лилль"

"Атлетико" – "Манчестер Юнайтед"

"Вильярреал" – "Ювентус"

ПСЖ – "Реал"

"Интер" – "Ливерпуль"

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