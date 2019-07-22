Стали известны все пары квалификации Лиги Европы
В швейцарском "Ньоне" состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Как сообщалось ранее, "Спартак" сыграет с швейцарским "Туном", а тульский "Арсенал" - с "Нефтчи".
Полностью результаты жеребьёвки выглядят так:
Основной путь
"Норчепинг" (Швеция) / "Лиепая" (Латвия) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) / "Кайрат" (Казахстан)
"Брондбю" (Дания) / "Лехия" (Польша) - "Брага" (Португалия)
"Яблонец" (Чехия) / "Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия) / "Крузейдерс" (Северная Ирландия)
"Штурм" (Австрия) / "Хеугесунн" (Норвегия) - "Базель" (Швейцария) / ПСВ (Нидерланды)
"Торино" (Италия) / "Дебрецен" (Венгрия) - "Эсбьерг" (Дания) / "Шахтер Солигорск" (Беларусь)
"Молде" (Норвегия) / "Чукарички" (Сербия) - "Арис" (Греция) / АЕЛ (Кипр)
"Митьюлланд" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия) / "Прогрес" (Люксембург)
"Риека" (Хорватия) - "Абердин" (Шотландия) / "Чихура" (Грузия)
"Антверпен" (Бельгия) - "Олимпиакос" (Греция) / "Виктория Плзень" (Чехия)
"Спартак Трнава" (Словакия) / "Локомотив Пловдив" (Болгария) - "Страсбур" (Франция) / "Маккаби Хайфа" (Израиль)
"Мариуполь" (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) / "Хакен" (Швеция)
"Вентспилс" (Латвия) / "Гзира Юнайтед" (Мальта) - "Витория Гимараеш" (Португалия) / "Женесс" (Люксембург)
"Аустрия" (Австрия) - "Аполлон" (Кипр) / "Шэмрок Роверс" (Ирландия)
"Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Россия)
"АЕК Ларнака" (Кипр) / "Левски" (Болгария) - "Гент" (Бельгия) / "Вииторул" (Румыния)
"Фехервар" (Венгрия) / "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Айнтрахт" (Германия) / "Флора" (Эстония)
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Габала" (Азербайджан) / "Динамо Тбилиси" (Грузия)
"Стяуа" (Румыния) / "Алашкерт" (Армения) - "Млада Болеслав" (Чехия) / "Ордабасы" (Казахстан)
"Легия" (Польша) / "Куопио" (Финляндия) - "Атромитос" (Греция) / "Дунайска Стреда" (Словакия)
"Партизан" (Сербия) / "Коннас-Ки" (Уэльс) - "Малатьяспор" (Турция) / "Олимпия" (Словения)
"Мальме" (Швеция) / "Домжале" (Словения) - "Утрехт" (Нидерланды) / "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
"Осиек" (Хорватия) / "ЦСКА София" (Болгария) - "Заря" (Украина) / "Будучность" (Черногория)
"Арсенал Тула" (Россия) / "Нефтчи" (Азербайджан) - "Бней Ехуда" (Израиль)
"Люцерн" (Швейцария) / "Клаксвик" (Фареры) - "Эспаньол" (Испания) / "Стьярнан" (Исландия)
"Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция)
"Университатя Крайова" (Румыния) / "Гонвед" (Венгрия) - АЕК (Греция)
Путь чемпионов
"Сутьеска" (Черногория) / АПОЕЛ (Кипр) - "Торсхавн" (Фареры) / "Линфилд" (Северная Ирландия)
"Арарат-Армения" (Армения) / "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Сабуртало" (Грузия) / "Динамо Загреб" (Хорватия)
"Пяст" (Польша) / "Рига" (Латвия) - "Црвена Звезда" (Сербия) / ХИК (Финляндия)
"Валюр" (Исландия) / "Лудогорец" (Болгария) - ТНС (Уэльс) / "Копенгаген" (Дания)
"Сараево" (Босния и Герцеговина) - БАТЭ (Беларусь) / "Русенборг" (Норвегия)
"Шкендия" (Македония) / "Дюделанж" (Люксембург) - "Селтик" (Шотландия) / "Нымме Калью" (Эстония)
"Санта-Колома" (Андорра) / "Астана" (Казахстан) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Валлетта" (Мальта)
"Партизани" (Албания) / "Шериф" (Молдова) - "Марибор" (Словения) / АИК (Швеция)
"Слован Братислава" (Словакия) / "Фероникели" (Косово) - "Дандолк" (Ирландия) / "Карабах" (Азербайджан)
"ЧФР Клуж" (Румыния) / "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Тре Пенне" (Сан-Марино) / "Судува" (Литва)
Напомним, что первые матчи этого раунда состоятся 8 августа, а ответные - 15 августа.
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