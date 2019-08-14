Стали известны все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов

Теги динамо загребаякскраснодарцрвена звезда

Стали известны все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов
Определились все участники стадии плей-офф квалификации Лиги Чемпионов-2019/20.

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Русенборг" (Норвегия)

АПОЭЛ (Кипр) - "Аякс" (Нидерланды)

ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия)

"Олимпиакос" (Греция) - "Краснодар" (Россия)

ЧФР Клуж (Румыния) - "Славия" (Чехия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Первые матчи состоятся 20–21 августа, ответные - 27–28 августа.

Не пропустите: Названы даты проведения матчей "Краснодара" с "Олимпиакосом" в плей-офф раунде Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 августа

Главные новости дня: 13 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов