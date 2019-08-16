Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы

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Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы. 

В следующем раунде сыграют следующие команды:

"Брага" (Португалия) - "Спартак" (Москва, Россия)

"Торино" (Италия) - "Вулверхэмптон" (Англия)

ПСВ (Нидерланды) - "Аполлон" (Кипр)

"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина)

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Хапоэль" (Израиль)

"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Копенгаген" (Дания) - "Рига" (Латвия)

АЕК (Греция) - "Трабзонспор" (Турция)

"Легия" (Польша) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Стяуа" (Румыния) - "Витория" (Португалия)

"Селтик" (Шотландия) - АИК (Швеция)

"Арарат-Армения" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург)

"Лудогорец" (Болгария) - "Марибор" (Словения)

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)

"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция)

"Астана" (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь)

"Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия)

"Партизан" (Сербия) - "Мольде" (Норвегия)

"Мальме" (Швеция) - "Бней Йегуда" (Тель-Авив, Израиль)

"Страсбур" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия)

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Антверпен" (Бельгия)

Первые матчи состоятся 22 августа, ответные - 29 августа.

Не пропустите: АЗ, "Вулверхэмптон", ПСВ и "Айнтрахт" вышли в плей-офф раунд Лиги Европы. | http://soccernews.ru

 
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