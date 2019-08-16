Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы.
В следующем раунде сыграют следующие команды:
"Брага" (Португалия) - "Спартак" (Москва, Россия)
"Торино" (Италия) - "Вулверхэмптон" (Англия)
ПСВ (Нидерланды) - "Аполлон" (Кипр)
"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина)
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Хапоэль" (Израиль)
"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Копенгаген" (Дания) - "Рига" (Латвия)
АЕК (Греция) - "Трабзонспор" (Турция)
"Легия" (Польша) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"Стяуа" (Румыния) - "Витория" (Португалия)
"Селтик" (Шотландия) - АИК (Швеция)
"Арарат-Армения" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург)
"Лудогорец" (Болгария) - "Марибор" (Словения)
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)
"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция)
"Астана" (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь)
"Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия)
"Партизан" (Сербия) - "Мольде" (Норвегия)
"Мальме" (Швеция) - "Бней Йегуда" (Тель-Авив, Израиль)
"Страсбур" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия)
"АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Антверпен" (Бельгия)
Первые матчи состоятся 22 августа, ответные - 29 августа.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0