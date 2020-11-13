Стали известны все участники Евро-2020

Определились последние участники групповой стадии Евро-2020.

Последние четыре сборные добыли путевки в финальную часть через стыковые матчи. Ими стали Венгрия, Словакия, Шотландия и Северная Македония.

Список всех участников Евро-2020 мы представим в виде корзин, которые были сформированы перед жеребьевкой, которая состоялась 30 ноября 2019 года.

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, Венгрия, Словакия, Шотландия, Северная Македония.

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