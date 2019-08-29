Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов 2019/20

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москвабарселонареал мадридбавария мюнхен

Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов 2019/20

Стало известно, какие команду будут выступать в групповом этапе Лиги чемпионов 2019/20.

"Зенит" попал в первую корзину, "Локомотив" оказался в четвертой.

В первую корзину также попали:

"Ливерпуль" (Англия)
"Челси" (Англия)
"Барселона" (Испания)
"Бавария" (Германия)
"Ювентус" (Италия)
"Манчестер Сити" (Англия)
ПСЖ (Франция)
"Зенит" (Россия)

Вторая корзина:

"Реал" (Испания)
"Атлетико" (Испания)
"Боруссия" Д (Германия)
"Наполи" (Италия)
"Шахтер" (Украина)
"Тоттенхэм" (Англия)
"Аякс" (Голландия)
"Бенфика" (Португалия)

Третья корзина: 

"Лион" (Франция)
"Байер" (Германия)
"Зальцбург" (Австрия)
"Олимпиакос" П (Греция)
"Брюгге" (Бельгия)
"Валенсия" (Испания)
"Интер" (Италия)
"Динамо" З (Хорватия)

Четвертая корзина:

"Локомотив" (Россия)
"Генк" (Бельгия)
"Галатасарай" (Турция)
"Лейпциг" (Германия)
"Славия" (Чехия)
"Црвена Звезда" (Сербия)
"Аталанта" (Италия)
"Лилль" (Франция)

Напомним, жеребьевка состоится сегодня, 29 августа, в Монако. Начало - в 19:00 (мск).

А еще: "Аякс" обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Самедов стал игроком клуба четвертого дивизиона

Самедов стал игроком клуба четвертого дивизиона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов