Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов 2019/20
Стало известно, какие команду будут выступать в групповом этапе Лиги чемпионов 2019/20.
"Зенит" попал в первую корзину, "Локомотив" оказался в четвертой.
В первую корзину также попали:
"Ливерпуль" (Англия)
"Челси" (Англия)
"Барселона" (Испания)
"Бавария" (Германия)
"Ювентус" (Италия)
"Манчестер Сити" (Англия)
ПСЖ (Франция)
"Зенит" (Россия)
Вторая корзина:
"Реал" (Испания)
"Атлетико" (Испания)
"Боруссия" Д (Германия)
"Наполи" (Италия)
"Шахтер" (Украина)
"Тоттенхэм" (Англия)
"Аякс" (Голландия)
"Бенфика" (Португалия)
Третья корзина:
"Лион" (Франция)
"Байер" (Германия)
"Зальцбург" (Австрия)
"Олимпиакос" П (Греция)
"Брюгге" (Бельгия)
"Валенсия" (Испания)
"Интер" (Италия)
"Динамо" З (Хорватия)
Четвертая корзина:
"Локомотив" (Россия)
"Генк" (Бельгия)
"Галатасарай" (Турция)
"Лейпциг" (Германия)
"Славия" (Чехия)
"Црвена Звезда" (Сербия)
"Аталанта" (Италия)
"Лилль" (Франция)
Напомним, жеребьевка состоится сегодня, 29 августа, в Монако. Начало - в 19:00 (мск).
А еще: "Аякс" обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4