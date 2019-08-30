Стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы
Завершился последний квалификационный раунд и стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы.
Таким образом, в турнире примут участие: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо" (Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия), ПСВ (Нидерланды), "Краснодар" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан), "Лудогорец" (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Германия), "Сент-Этьен" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Хетафе" (Испания), "Мальмё" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Трабзонспор" (Турция), "Александрия" (Украина), "Дюделанж" (Люксембург), "Вольфсберг" (Австрия), ЛАСК (Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Гимарайнш" (Португалия), ЧФР (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия), "Эспаньол" (Испания), "Вулверхэмптон" (Англия).
Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится завтра в 14:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0