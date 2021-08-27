Стали известны все участники групповой стадии Лиги конференций (список корзин)
Стали известны все участники групповой стадии Лиги конференций.
Жеребьевка стадии пройдет 27 августа.
Корзина 1: "Рома" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Славия" Прага (Чехия), "Копенгаген" (Дания), "Гент" (Бельгия), АЗ (Нидерланды), ЛАСК (Австрия).
Корзина 2: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), ПАОК (Греция), "Ренн" (Франция), "Партизан" (Сербия), ЧФР (Румыния), "Заря" (Украина).
Корзина 3: "Унион" (Германия), ЦСКА София (Болгария), "Витесс" (Нидерланды), "Слован" Братислава (Словакия), "Яблонец" (Чехия), "Алашкерт" (Армения), "Флора" (Эстония), "Кайрат" (Казахстан).
Корзина 4: "Линкольн" (Гибралтар), "Рандерс" (Дания), "Анортосис" (Кипр), ХИК (Финляндия), "Маккаби" Хайфа (Израиль), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Мура" (Словения), "Омония" (Кипр).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0