Стали известны все участники групповой стадии Лиги конференций (список корзин)

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Стали известны все участники групповой стадии Лиги конференций (список корзин)

Стали известны все участники групповой стадии Лиги конференций.

Жеребьевка стадии пройдет 27 августа.

Корзина 1: "Рома" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Славия" Прага (Чехия), "Копенгаген" (Дания), "Гент" (Бельгия), АЗ (Нидерланды), ЛАСК (Австрия).

Корзина 2: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), ПАОК (Греция), "Ренн" (Франция), "Партизан" (Сербия), ЧФР (Румыния), "Заря" (Украина).

Корзина 3: "Унион" (Германия), ЦСКА София (Болгария), "Витесс" (Нидерланды), "Слован" Братислава (Словакия), "Яблонец" (Чехия), "Алашкерт" (Армения), "Флора" (Эстония), "Кайрат" (Казахстан).

Корзина 4: "Линкольн" (Гибралтар), "Рандерс" (Дания), "Анортосис" (Кипр), ХИК (Финляндия), "Маккаби" Хайфа (Израиль), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Мура" (Словения), "Омония" (Кипр).

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2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
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4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
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