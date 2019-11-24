Стали известны все участники клубного чемпионата мира

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Стали известны все участники клубного чемпионата мира

Стали известны все участники клубного чемпионата мира.

Сегодня, 24 ноября, определился последний клуб, который будет выступать в турнира. Им стал "Аль-Хиляль" выигравший азиатскую Лигу Чемпионов.

Таким образом, на турнире, который состоится в Катаре в декабре 2019 года, выступят "Ливерпуль" (Англия), "Фламенго" (Бразилия),  "Монтеррей" (Мексика), "Эсперанс" (Тунис), "Иенген Спорт" (Новая Каледония) и "Аль-Садд" (Катар).

Клубный ЧМ состоится с 11 по 22 декабря.

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