Стали известны все участники клубного чемпионата мира.

Сегодня, 24 ноября, определился последний клуб, который будет выступать в турнира. Им стал "Аль-Хиляль" выигравший азиатскую Лигу Чемпионов.

Таким образом, на турнире, который состоится в Катаре в декабре 2019 года, выступят "Ливерпуль" (Англия), "Фламенго" (Бразилия), "Монтеррей" (Мексика), "Эсперанс" (Тунис), "Иенген Спорт" (Новая Каледония) и "Аль-Садд" (Катар).

Клубный ЧМ состоится с 11 по 22 декабря.

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