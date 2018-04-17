Стали известны все участники Международного Кубка Чемпионов-2018

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Стали известны все участники Международного Кубка Чемпионов-2018

Стали известны все участники Международного Кубка Чемпионов 2018 года, который пройдёт грядущим летом в Австрии, Италии, Сингапуре, Швеции, Швейцарии и США.

Так, в турнире сыграют "Реал", "Атлетико", "Севилья", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Ювентус", "Милан", "Рома", "Интер", ПСЖ и "Бенфика".

Календарь Международного Кубка Чемпионов-2018 будет опубликован сегодня.  

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
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