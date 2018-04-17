Стали известны все участники Международного Кубка Чемпионов 2018 года, который пройдёт грядущим летом в Австрии, Италии, Сингапуре, Швеции, Швейцарии и США.

Так, в турнире сыграют "Реал", "Атлетико", "Севилья", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Ювентус", "Милан", "Рома", "Интер", ПСЖ и "Бенфика".

Календарь Международного Кубка Чемпионов-2018 будет опубликован сегодня.

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