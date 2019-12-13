Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Определились все 32 команды, которые примут участие в плей-офф Лиги Европы.

К "Севилье", АПОЭЛ, "Мальме", "Копенгагену", "Базелю", "Хетафе", ЛАСК, "Спортинг Лиссабон", "Селтику", "ЧФР Клуж", "Арсеналу" и "Айнтрахту" присоединились "Порту", "Рейнджерс", "Эспаньол", "Лудогорец", "Гент, "Вольфсбург", "Истанбул", "Рома", "Брага", "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед" и "АЗ Алкмаар".

Также в 1/16 финала попали 8 команд, занявшие третьи места в Лиге Чемпионов: "Интер", "Бенфика", "Аякс", "Ред Булл Зальцбург", "Шахтёр", "Байер", "Брюгге" и "Олимпиакос".

Жеребьевка 1/16 финала состоится 16 декабря. Первые матчи стадии пройдут 20 февраля, ответные - 27 февраля.

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