Стали известны все возможные соперники сборной России в Лиге Наций

По итогам квалификации ЧМ-2018 определился состав всех четырёх дивизионов нового турнира - Лиги Наций.

Сборная России попала в дивизион B, где соперниками команды могут стать Австрия, Уэльс, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция. Напомним, что в этом дивизионе будет четыре группы по три команды.

Другие дивизионы выглядят следующим образом:

Дивизион А: Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Голландия. (4 группы по 3 команды);

Дивизион С: Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва. (1 группа из 3 команд и 3 группы из 4 команд);

Дивизион D: Азербайджан, Македония, Грузия, Беларусь, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар. (4 группы по 4 команды).

Матчи группового этапа Лиги Наций будут разбиты на шесть игровых дней, в течение которых соперники проведут спаренные поединки в сентябре, октябре и ноябре 2018 года. Жеребьёвка турнира запланирована на 24 января 2018 года.

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