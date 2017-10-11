Стали известны все возможные соперники сборной России в Лиге Наций
По итогам квалификации ЧМ-2018 определился состав всех четырёх дивизионов нового турнира - Лиги Наций.
Сборная России попала в дивизион B, где соперниками команды могут стать Австрия, Уэльс, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция. Напомним, что в этом дивизионе будет четыре группы по три команды.
Другие дивизионы выглядят следующим образом:
Дивизион А: Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Голландия. (4 группы по 3 команды);
Дивизион С: Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва. (1 группа из 3 команд и 3 группы из 4 команд);
Дивизион D: Азербайджан, Македония, Грузия, Беларусь, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар. (4 группы по 4 команды).
Матчи группового этапа Лиги Наций будут разбиты на шесть игровых дней, в течение которых соперники проведут спаренные поединки в сентябре, октябре и ноябре 2018 года. Жеребьёвка турнира запланирована на 24 января 2018 года.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1