Стали известны запросы Холанда по зарплате

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Борьба за нападающего сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда продолжается.

Как сообщает издание Sport, норвежец в новом клубе хочет получать оклад в размере 20-25 миллионов евро "чистыми".

По информации источника, главными претендентами на футболиста остаются мадридский "Реал" и "Манчестер Сити". которые готовы удовлетворить его финансовые запросы.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл в 23 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.

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