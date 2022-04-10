Стали известны запросы Рюдигера по контракту

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Стали известны запросы Рюдигера по контракту

Фото: твиттер Рюдигера\Автор неизвестен

Будущее центрального защитника сборной Германии и лондонского "Челси" Антонио Рюдигера остается неопределенным на фоне истекающего этим летом с "синими" контракта.

Как сообщает журналист Николо Скира, немецкий футболист просит у потенциального работодателя контракт на четыре сезона с окладом в 12,5 миллионов евро в год, а также подписной бонус в размере 20 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к игроке со стороны "Ювентуса", мадридского "Реала", "Пари Сен-Жермен" и "Баварии".

В нынешнем сезоне Рюдигер сыграл в 45 матчах "Челси" во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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