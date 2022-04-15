Стали известны запросы Жоржиньо "Ювентусу"

Фото: твиттер Жоржиньо\Автор неизвестен

Хавбек сборной Италии и лондонского "Челси" Жоржиньо ближайшим летом может сменить клубную прописку и вернуться в Серию А.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, в подписании итальянца заинтересован туринский "Ювентус", у которого хавбек запросил оклад в размере 7 миллионов евро в год.

Отмечается, что им также интересуется "Милан".

Напомним, что Жоржиньо перешел в "Челси" из "Наполи" летом 2018 года. Его контракт с "синими" истекает уже в конце следующего сезона.

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