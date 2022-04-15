Стали известны запросы Жоржиньо "Ювентусу"
Фото: твиттер Жоржиньо\Автор неизвестен
Хавбек сборной Италии и лондонского "Челси" Жоржиньо ближайшим летом может сменить клубную прописку и вернуться в Серию А.
Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, в подписании итальянца заинтересован туринский "Ювентус", у которого хавбек запросил оклад в размере 7 миллионов евро в год.
Отмечается, что им также интересуется "Милан".
Напомним, что Жоржиньо перешел в "Челси" из "Наполи" летом 2018 года. Его контракт с "синими" истекает уже в конце следующего сезона.
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|Команда
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|27
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|3
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18