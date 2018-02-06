Стали известны зарплаты самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ

Теги псжнеймарэдинсон кавани килиан мбаппетиаго силва анхель ди мариямаркиньос

Стали известны зарплаты самых высокооплачиваемых игроков ПСЖПрессе стали известны размеры заработных плат самых высокооплачиваемых игроков французского ПСЖ.

Так, первое место в данном рейтинге, конечно же, занимает Неймар, за месяц в своем клубе он получает 3,067 миллиона евро. За бразильцем расположились: Эдинсон Кавани (1,54 миллиона евро), Килиан Мбаппе (1,5 миллиона евро), Тиаго Силва (1,33 миллиона евро), Анхель Ди Мария и Маркиньос (оба - по 1,12 миллиона евро).

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Сошо". | soccernews.ru

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2 Марсель 24 51
3 Монако 24 50
4 Лион 24 48
5 Нант 24 37
6 Монпелье 24 34
7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
9 Генгам 24 32
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 24 30
12 Сент-Этьен 24 29
13 Дижон 23 28
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 24 26
16 Анжер 24 25
17 Амьен 24 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 24 18
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