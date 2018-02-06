Стали известны зарплаты самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ

Прессе стали известны размеры заработных плат самых высокооплачиваемых игроков французского ПСЖ.

Так, первое место в данном рейтинге, конечно же, занимает Неймар, за месяц в своем клубе он получает 3,067 миллиона евро. За бразильцем расположились: Эдинсон Кавани (1,54 миллиона евро), Килиан Мбаппе (1,5 миллиона евро), Тиаго Силва (1,33 миллиона евро), Анхель Ди Мария и Маркиньос (оба - по 1,12 миллиона евро).

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Сошо". | soccernews.ru