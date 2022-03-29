Стали известные детали в ситуации вокруг Пауло Дибалы

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Стали известные детали в ситуации вокруг Пауло Дибалы

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Знаменитый итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился эксклюзивной информацией о будущем аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, который покинет туринский клуб в конце сезона на правах свободного агента.

"Сейчас он доступен на правах свободного агента. Его представители собираются встретиться со многими клубами в Италии, такими, например, как "Интер". В Испании, и в Англии, так что есть много вариантов, но на данный момент мне сказали, что между "Манчестер Юнайтед" и Дибалой ничего нет.

Что касается заработной платы, то та, которую он просил у "Ювентуса", составляла 8 миллионов евро за сезон плюс 2 миллиона евро бонусами, так что общий пакет около 10 миллионов евро. Это много для игрока, у которого было полно проблем в последние несколько лет. Он фантастический футболист, когда в хорошей форме, но за последние 2 или 3 года у него было много проблем и травм. Вот почему "Ювентус" не предложил ему такие деньги", – сказал Романо для United Stand.

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