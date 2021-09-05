Стали известны детали контракт Гризманна с "Барелоной"

Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Испанское издание Sport опубликовали эксклюзивную информацию о зарплате Антуана Гризманна в "Барселоне".

За первый год француз заработал 17 миллионов евро чистыми, затем его оклад вырос ещё на один миллион, и так было бы каждый год. Всего по пятилетнему соглашению Антуан должен был получить 95 миллионов евро гарантированно.

Если бы Гризманн за пять лет контракта смог выполнить все прописанные бонусы, то заработал бы в итоге 177.5 миллионов евро. Это более 300 миллионов нагрузки на зарплатную ведомость клуба, если брать в расчет ещё и налоги.

Среди бонусов числятся следующие пункты:

– 60% игрового времени за сезон, что Гризманн с лёгкостью выполнил, за это он получал дополнительные 2.5 миллиона евро за сезон

– Требл, за который Антуан получил бы ещё 4 миллиона, однако этот пункт был разбит на мелкие части, и в итоге за 1/4 ЛЧ Гризманн также получал бонусы

– Подписной бонус в размере 5 миллионов евро

– Бонус за лояльность, который начинал бы действовать с 3-го года француза в клубе, но он ушёл в "Атлетико"

– Бонус за золотой мяч в размере одного миллиона евро, до которого Гризманну добраться не удалось

– Бонус за приз лучшему игроку Ла Лиги в размере полумиллиона евро, до которого Антуану также не удалось добраться

– Бонус за приз лучшему игроку ФИФА или лучшему игроку УЕФА в размере 0.75 миллиона евро, которые он так и не получил

В итоге, вместе с бонусами Гризманн получил за первый сезон в Каталонии 25.5 миллионов евро после вычета налогов.

Выполнив все бонусы Антуан мог бы заработать 33,5 миллиона евро в первом сезоне, 29,5 во втором, 37,5 в третьем, 38 в четвертом и 39 в пятом. Итого - 177,5 миллионов евро.

Контракт Гризманна был вторым по объему после Месси.

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