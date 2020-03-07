"Стальной человек": Геркус охарактеризовал тренера "Локомотива" Сёмина
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус в интервью "РИА Новости" высказался о персоне наставника "железнодорожников" Юрия Сёмина.
"Он человек со своими взглядами. Хорошо представляет свою роль в клубе, очень чётко очерчивает территорию и никого не пускает. И, на мой взгляд, пытается заходить на чужую. Такой взгляд у человека на профессию. И его нужно уважать за это. У меня была возможность оценить спустя время работу с Сёминым. Наверное, я заводился слишком, не то что обижался, но поддавался эмоциям. Не нужно было так делать. Но когда ты с ним находишься рядом, ты не можешь не поддаваться этим эмоциям, он тебе жёстко оппонирует, и ты начинаешь отвечать. У нас были тяжёлые моменты в работе, согласен.
Но в целом, мы скорее больше единомышленники. У нас больше общего, чем разного, несмотря на все разногласия, прения и ругани. Мы все хотели одного - побед, успеха "Локомотиву", работали на это и получали от этого удовольствие. Это у нас общее с ним. Сёмин - сильная личность, я ему благодарен в итоге за всё. Болельщики и журналисты видят его на пресс-конференциях как добродушного дедушку, который иногда может поворчать? Абсолютно ложное впечатление. Это стальной человек, со стальной волей", - сказал Геркус.
Напомним, что по окончании текущего сезона истечёт контракт Сёмина с "Локомотивом".
По итогам 20 туров "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Из других турниров команда уже вылетела.
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