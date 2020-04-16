Стало известно, чем Смолов в основном занимается на карантине

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, находящийся в аренде в "Сельте", играет в Counter-Strike: Global Offensive на карантине.

Так, в соцсетях люди узнали, что за последние две недели Смолов провел в игре 125 часов (по 9 часов в день).

"Сельта" арендовала Смолова минувшей зимой до конца сезона с правом выкупа за 6 миллионов евро.

Смолов успел провести за клуб шесть матчей и забить один гол.

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