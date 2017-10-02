Стало известно, что Бартомеу сказал футболистам "Барселоны" перед матчем с "Лас-Пальмасом"

Теги жозеп мария бартомеубарселона

Стало известно, что Бартомеу сказал футболистам "Барселоны" перед матчем с "Лас-Пальмасом"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу разговаривал с футболистами команды перед игрой с "Лас-Пальмасом" (3:0).

"Если лига снимет с нас шесть очков, никто не будет вспоминать о переносе матча, запомнится только то, что мы проиграли чемпионство" - сказал игрокам Бартомеу.

Отметим, что Андрес Иньеста выступал за проведение матча и заявил президенту: "Не делайте так, словно это мы приняли такое решение, пусть это станется делом клуба".

Сообщается, что Жерар Пике и Серхи Роберто выступали против, а Лионель Месси не высказал своей точки зрения.

Читайте также: "Барселона" начала забастовку. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов