Стало известно, что Бартомеу сказал футболистам "Барселоны" перед матчем с "Лас-Пальмасом"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу разговаривал с футболистами команды перед игрой с "Лас-Пальмасом" (3:0).

"Если лига снимет с нас шесть очков, никто не будет вспоминать о переносе матча, запомнится только то, что мы проиграли чемпионство" - сказал игрокам Бартомеу.

Отметим, что Андрес Иньеста выступал за проведение матча и заявил президенту: "Не делайте так, словно это мы приняли такое решение, пусть это станется делом клуба".

Сообщается, что Жерар Пике и Серхи Роберто выступали против, а Лионель Месси не высказал своей точки зрения.

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